"Грузинский национальный легион" признан террористической организацией в РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал террористической организацией и запретил в РФ наемнический "Грузинский национальный легион", который участвует в боевых действиях на стороне Украины, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Суд признал данное военизированное формирование террористической организацией на основании собранных ФСБ доказательств, заявили в ЦОС.

Таким образом, деятельность "Грузинского легиона" запрещена на территории РФ.

По данным ФСБ, организация была создана в 2014 году "под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

"В настоящее время "Грузинский национальный легион" является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку. Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения", - заявили в ФСБ.

Там отметили, что изложенные факты позволяют квалифицировать деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 "Наемничество" УК РФ, но и по статьям террористической направленности.

ФСБ продолжает выявлять и пресекать угрозы безопасности государства, исходящие от членов "Грузинского легиона", добавили в спецслужбе.

В соответствии с законом "Грузинский легион" внесен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.