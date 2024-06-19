Татьяна Лазарева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая запись появилась в списке службы в среду.

Также в список внесен признанный в РФ террористическим и запрещенный "Грузинский национальный легион", принимающий участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило Лазареву в розыск.

Телеведущая была признана Минюстом РФ иноагентом в 2022 году.