Путин обещает прекращение огня, как только Киев выведет войска из новых регионов РФ и откажется вступать в НАТО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, там есть, с кем вести переговоры. Наши условия для начала таких переговоров просты и сводятся к следующему: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Он отметил, что войска должны быть выведены "со всей территории этих регионов, в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину".

"Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - подчеркнул Путин.