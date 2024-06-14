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Ушаков надеется, что предложения Путина по Украине будут рассмотрены в ближайшее время

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента Юрий Ушаков выразил надежду, что предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине будут рассмотрены в ближайшее время.

"Наши предложения выдвинуты сегодня, есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть, и я надеюсь, что это будет сделано", - сказал Ушаков телеграм-каналу "Shot".

14 июня, выступая в российском МИД, Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО.

"Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", - сформулировал он и напомнил, что с этими параметрами "все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров, и по демилитаризации все было понятно, все было прописано".

Он добавил, что "безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации".

"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал Путин и добавил, что это предложение подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку.

МИД НАТО Украина Юрий Ушаков Владимир Путин Крым ЛДНР
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