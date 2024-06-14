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Минэкономразвития призвало инвесторов участвовать в достройке сетей модульных отелей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Некоторые инвесторы отказывались от реализации проектов модульных объектов размещения, глэмпингов, или не справились с подобными проектами, поэтому новым инвесторам стоит рассматривать создание сетей, франшиз на базе уже успешно работающих отелей такого типа, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он заявил об этом на совещании с руководителями регионов на туристическом форуме "Путешествуй!"

"Сейчас крайне важно завершить все начатые объекты и параллельно искать новые проекты, детально прорабатывая их с инвесторами. Но инвесторы тоже должны понимать - был период какого-то романтизма, когда все решили попробовать с модульными отелями, потом мы видели, что часть отказалась, кто-то не справился и так далее. Поэтому исходите из того, что правильнее, если это будут какие-то сети, франшизы, пусть даже региональные. Потихоньку формируйте класс профессиональных инвесторов и управленцев", - сказал министр.

На 2024 год регионам было выделено порядка 9 млрд рублей на строительство модульных гостиниц, 70% от этой суммы бизнес уже получил.

"Должно быть введено 13,5 тысяч номеров в 57 субъектах РФ. По маю цифры достаточно скромные. Понятно, что май не самое пиковое время для ввода номеров. Но прошу обратить внимание на это, поскольку конкурс на новые модульные объекты не за горами", - добавил министр.

Он напомнил, что в ближайшие два года число турпоездок по России должно вырасти на 11 млн, и расширение гостиничной инфраструктуры - необходимое условие для реализации этой задачи. Также министр призвал регионы заниматься проблемой легализации отелей, выводом их из тени, чтобы они отчитывались и попадали в статистику.

Ранее гендиректор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов говорил порталу "Интерфакс-Туризм", что в будущем интерес российских туристов к глэмпингам остынет, поскольку такой формат отдыха направлен на короткие поездки ради фотографий в соцсети. А для успешного бизнеса важно, чтобы гости приезжали на более длительный период.

Минэкономразвития Максим Решетников Atelika Hotel Group Алексей Высоканов
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