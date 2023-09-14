Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Регионы получат еще 10 млрд рублей на строительство отелей и глэмпингов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит 10 млрд рублей 58 регионам страны на строительство отелей и глэмпингов, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Они возводят отели и глэмпинги, предоставляя нашим гражданам возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях. Ведем такую работу в рамках национального проекта по туризму. В начале лета мы уже направили около 8 млрд рублей на эти цели. И сегодня выделим дополнительно еще 10 млрд рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов", - сказал он.

По словам премьера, в результате будет создано свыше 8 тысяч гостиничных номеров, что станет весомым стимулом для развития регионов.

"Ну а у граждан к новому отпускному сезону уже в следующем году появится более широкий выбор всех вариантов отдыха, и, что очень важно, это воспринято инвесторами и региональными властями очень положительно, поскольку спрос именно на такие сооружения очень большой в стране", - добавил Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

Глеб Франк вышел из состава владельцев компании "Русский краб"

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

"Распадская" в ближайшие дни намерена возобновить добычу угля в полном объеме

Кассация подтвердила запрет Siemens судиться в Германии с РЖД о ремонте "Сапсанов"

"Коммерсантъ" сообщил о возможной покупке торговых центров "Мега" структурой ГПБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });