Самолет Ан-26 "ЮТэйра" совершил жесткую посадку на Ямале, есть пострадавшие

Архивное фото Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома "Утренний" (Ямало-Ненецкий автономный округ), есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В 15:40 (13:40 по Москве - ИФ) воздушное судно Ан-26 RA-26662, принадлежащее ПАО "Авиакомпания Ютэйр", выполнявшее чартерный рейс по маршруту "Сабетта - Утренний", на удалении двух километров от аэродрома "Утренний" произвело жесткую посадку. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР уточнила, что в результате инцидента погибших нет.

По факту происшествия проводится проверка.

По данным онлайн-табло аэропорта Сабетта, самолет вылетел в 14:45 по местному времени (12:45 по Москве).