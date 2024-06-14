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Жестко севший на Ямале Ан-26 повредил носовую часть

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр", совершивший жесткую посадку в пятницу в Ямало-Ненецком автономном округе, получил повреждения носовой части и зарылся в сугробы. Это видно на фотографиях из телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет, летевший чартерным рейсом из Сабетты, примерно в 13:40 по Москве в тумане и при сильном ветре совершил жесткую посадку на некотором расстоянии от ВПП аэродрома "Утренний". На борту было 36 пассажиров и пять членов экипажа. Три человека, в том числе два члена экипажа, получили ушибы.

По факту происшествия Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовали проверки.

Уральская транспортная прокуратура СКР Ан-26 ЮТэйр Ямал
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