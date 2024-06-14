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Курский врио губернатора сообщил о 15 дронах, обезвреженных над регионом за сутки

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов суммировал информацию об обстрелах и атаках дронов на регион за пятницу.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", - написал он в Telegram.

В течение дня обстреливались села Горналь, Гончаровка и хутор Олешня Суджанского района, поселки Теткино и Краснооктябрьский, села Кульбаки, Волфино и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал.

Кроме того, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы в селе Троицкое, деревнях Внезапное и Успеновке Кореневского района, поселке Политотдельский, селе Ходейково, деревне Елизаветовке Глушковского района, селах Горналь и Николаево-Дарьино Суджанского района. Тут также обошлось без пострадавших.

"В селе Троицкое сбросы с украинского коптера повредили жилой дом и два грузовых автомобиля, в деревне Внезапное пострадало одно домовладение и два грузовых автомобиля. В Елизаветовке в одном из домов возник пожар, который был оперативно потушен спасателями и добровольными пожарными дружинами. Еще одно домовладение получило повреждение после падения дрона на крышу", - сообщил Смирнов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Теткино Алексей Смирнов Курская область Троицкое
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