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Один человек получил ранения после атаки украинского БПЛА в Курской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Местный житель пострадал при атаке украинского дрона на Глушковский район Курской области, сообщил в субботу врио губернатора Алексей Смирнов.

"Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в одном домовладении населенного пункта повреждены окна и забор. Осколками посечены три автомобиля, один из них полностью сгорел.

Курская область Алексей Смирнов
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