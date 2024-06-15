Один человек получил ранения после атаки украинского БПЛА в Курской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Местный житель пострадал при атаке украинского дрона на Глушковский район Курской области, сообщил в субботу врио губернатора Алексей Смирнов.

"Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в одном домовладении населенного пункта повреждены окна и забор. Осколками посечены три автомобиля, один из них полностью сгорел.