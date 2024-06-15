Скончались двое пострадавших в ДТП с пешеходами в Приамурье

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Двое из шести доставленных в больницу пешеходов, которых в Благовещенске Амурской области сбил автомобиль, скончались, сообщает региональный Минздрав.

"Двое пострадавших в аварии на ул. Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", - говорится в сообщении.

Один пострадавший подросток 14 лет находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу планируется перевести из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, водитель легкового автомобиля 1965 года рождения в пятницу вечером на большой скорости влетел в группу пешеходов. На месте погибли два подростка 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, в тяжелом состоянии были госпитализированы.