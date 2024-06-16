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Один из пострадавших в ДТП с пешеходами в Приамурье остается в реанимации

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Врачи в Амурской области перевели из реанимации в травматологию одну из пострадавших пешеходов, которых в минувшую пятницу сбил водитель легкового автомобиля, сообщает региональный Минздрав.

"Одну из четырех пострадавших в ДТП на ул. Василенко перевели из реанимации в травматологию. Это женщина 32 лет, ее состояние оценивается как средней тяжести. Остальные пациенты без отрицательной динамики. Все пострадавшие получают лечение в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Ранее были переведены в другие отделения подросток и молодая девушка. В реанимации остается пострадавший мальчик.

Как сообщалось, водитель легкового автомобиля 1965 года рождения в пятницу вечером на большой скорости сбил на тротуаре группу пешеходов. На месте погибли два подростка 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, в тяжелом состоянии были госпитализированы. Из них ранее скончались 15-летний подросток и мужчина 50 лет.

В больнице остаются два 14-летних мальчика, 32-летняя женщина и 19-летняя девушка.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения). Подозреваемый взят под стражу на два месяца.

Приамурье Минздрав Амурская область
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