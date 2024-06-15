Боевые корабли России и Египта провели совместное учение в Средиземном море

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские и египетские боевые корабли провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в субботу.

"Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в штабе ТОФ, "совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества".

Отмечается, что от Военно-морских сил Египта в учении был задействован фрегат "Аль-Кадир".

Ранее отряд российских кораблей в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом.