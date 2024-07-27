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Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в Аденский залив

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота прошел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил переход через Красное море, прошел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент экипажи боевых кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода.

Дальний поход кораблей ТОФ начался 22 января, они совершили деловые заходы порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

ТОФ Тихоокеанский флот Аденский залив Маршал Шапошников Варяг
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