Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в Аденский залив

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота прошел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил переход через Красное море, прошел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент экипажи боевых кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода.

Дальний поход кораблей ТОФ начался 22 января, они совершили деловые заходы порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.