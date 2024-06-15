Российские военные за сутки сбили более 50 дронов ВСУ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили в воздухе 54 украинских беспилотника, четыре авиабомбы Hammer и 10 снарядов HIMARS, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего за сутки войска РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 106 районах.