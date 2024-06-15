Минобороны РФ заявило о продвижении войск группировки "Север" в глубину обороны ВСУ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Север" в течение суток продолжали продвигаться в глубину обороны украинских войск, а также отразили семь контратак, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике егерской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области", - сказали в ведомстве.

За сутки также были отражены семь контратак ВСУ и нацгвардии Украины.

"Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ "Буковель-AD", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства, группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), в результате ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронемашины и девять автомобилей.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк (ДНР). Отражена контратака горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка (ДНР). Отражены пять контратак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ, - заявили в министерстве.

Потери украинской армии составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица М102 производства США.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Нескучное, Октябрь (ДНР) и Гуляй Поле Запорожской области", - сообщили в Минобороны. На этом направлении ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, боевую бронемашину, три автомобиля, две 155 мм САУ Krab и 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б".

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области", - сказали в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США, а также 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", - добавили в ведомстве.