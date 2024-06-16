Устранена авария, оставившая без света и воды жителей Славянска-на-Кубани

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авария на городском водозаборе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края устранена, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе районной администрации.

"Есть и вода, и свет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что город Славянск-на-Кубани остался без света и воды из-за аварии на водозаборе.

Славянск-на-Кубани - город с населением около 60 тыс. человек. Расположен на берегу реки Протока, в дельте Кубани, в 68 км к северо-западу от Краснодара.