Город Славянск-на-Кубани остался без света и воды из-за аварии на водозаборе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края, сообщает в воскресенье глава Славянского района Роман Синяговский.

"Произошла авария на городском водозаборе. В связи с этим прекращена подача воды. В настоящее время энергетики работают для обнаружения причины нарушения", - написал он в телеграм-канале.

Синяговский отметил, что после устранения неполадок будет возобновлено водо- и электроснабжение.

Славянск-на-Кубани - город с населением около 60 тыс. человек. Расположен на берегу реки Протока, в дельте Кубани, в 68 км к северо-западу от Краснодара.