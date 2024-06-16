Посетителей аттракциона эвакуировали с 12-метровой высоты в Нальчике

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали 13 человек, застрявших на высотных качелях в столице Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в воскресенье.

Сообщение о происшествии в парке аттракционов города Нальчика поступило около 17:30. По предварительной информации, качели остановились по техническим причинам, говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что посетители аттракциона застряли на высоте около 12 метров.

Людей эвакуировали с помощью высотной лестницы.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.