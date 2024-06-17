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Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

19-20 июня состоится госвизит президента РФ во Вьетнам

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

Визит состоится по приглашению председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении.

19-20 июня Путин посетит с государственным визитом Вьетнам по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга, сообщает пресс-служба Кремля.

В Ханое пройдут встречи с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Планируется обсудить "состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".

По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов, сообщили в пресс-службе.

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