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Путин обсудит с Ким Чен Ыном сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудничество в различных сферах экономики, в том числе энергетике, сфере транспорта, а также в вопросах безопасности будет обсуждаться в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Отношения России и КНДР носят дружественный, добрососедский характер, они, конечно, стали весьма активно развиваться в последние годы", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии государственного визита президента в КНДР.

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Он отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна "развиваются и выстраиваются на принципах равноправия, уважения суверенитета, выбранного пути развития, а также с учетом коренных интересов друг друга".

В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне, рассказал представитель Кремля, планируется обсудить общее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. "Это и различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, вопросы сотрудничества на международной арене и т.д.", - сказал Ушаков.

Важно, заметил он, закрепить и достигнутые позитивные тенденции в двусторонней торговле. "В 2023 году товарооборот, по нашей статистике, вырос в девять раз - до $34,4 млн. Будут намечены пути восстановления гуманитарных связей, которые были приостановлены в связи с жесткими мерами корейских властей в контексте пандемии", - отметил помощник президента РФ.

Ким Чен Ын Владимир Путин КНДР
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