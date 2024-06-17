Судоходство приостановят 19 июня в порту Туапсе из-за учений со стрельбами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Учения с выполнением тренировочных стрельб пройдут в среду в акватории морского порта города Туапсе, будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района Краснодарского края в понедельник.

"В период с 12:00 мск до 16:00 мск 19 июня в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проведением учений в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств.