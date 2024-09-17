В порту Туапсе движение судов временно запрещено из-за учений со стрельбами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В акватории морского порта Туапсе 17 сентября проводятся учения с тренировочными стрельбами, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Новороссийская военно-морская база проводит учения с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Поэтому движение судов, в том числе и маломерных, в акватории порта закрыто.

Туапсинский морской порт - один из крупнейших российских портов на Черном море. Занимается перевалкой нефти, угля, зерна, грузов ро-ро, черных металлов. Крупнейшей стивидорной компанией в порту является АО "Туапсинский морской торговый порт" (входит в группу "Первая портовая компания"). Пропускная способность ТМТП составляет 23,5 млн тонн грузов в год, итоги перевалки за 2023 год ТМТП не раскрывал.

Кроме того, в порту работает "Туапсинский балкерный терминал". В 2023 году терминал увеличил перевалку минудобрений на 13% по сравнению с показателем 2022 года - до 1,7 млн тонн.