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Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ

Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ
Леонид Горнин
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил предшественника Горнина, Руслана Цаликова от должности первого замглавы Минобороны РФ.

Горнин с 2012 года работал в министерстве финансов РФ: до 2018 года в должности заместителя министра, после - первого заместителя министра. Он родился в Новосибирске. В разные годы Горнин возглавлял департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области, занимал должности исполняющего обязанности министра финансов и налоговой политики этого региона, министра финансов области и первого заместителя губернатора.

Владимир Путин Леонид Горнин Минобороны РФ Руслан Цаликов
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