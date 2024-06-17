Цаликов, Панков, Шевцова и Попов освобождены от должностей заместителей министра обороны

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова, заместителей министра - Николая Панкова и Татьяну Шевцову.

В соответствии с указом президента, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, от должности заместителя министра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал армии Павел Попов.

"Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ, Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны РФ, Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны РФ. Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны РФ и уволить его с военной службы", - говорится в указе, датированном 17 июня 2024 года.

Согласно документу, решение вступает в силу со дня его подписания.