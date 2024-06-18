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В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке БПЛА на город Азов, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами.

"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет", - написал Голубев в своем телеграм-канале в ночь на вторник.

По словам губернатора, подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. "На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС", - добавил Голубев.

Ростовская область Василий Голубев
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