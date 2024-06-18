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Ростовские пожарные тушат резервуар с нефтепродуктами на 5 тыс. кв. м

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пожарный поезд направлен к месту тушения резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара 5 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении задействованы 73 пожарных и 21 единица техники, пострадавших нет.

"Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора", - уточняется в сообщении.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Голубев добавил, что по состоянию на 7:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд.

"Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что по оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.

Ростовская область МЧС
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