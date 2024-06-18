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"Северная верфь" спустила на воду корвет "Проворный" для Тихоокеанского флота

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Северная верфь" (Петербург) спустило на воду корвет проекта 20385 "Проворный", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Сегодня мы спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения - проекта 20385. Головной корабль проекта - "Гремящий" - был ранее принят в состав ВМФ и сейчас достойно несет службу на Тихоокеанском флоте (ТОФ - ИФ), заслужил репутацию надежного и современного корвета, способного решать весь спектр задач - и оборонительных, и ударных", - заявил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев в ходе церемонии. По его словам, этот корабль, который в ближайшей перспективе войдет в состав ВМФ, повысит потенциал группировки ТОФ.

Изначально корвет планировалось передать ВМФ РФ в конце 2022 года. В декабре 2021 года на строящемся корабле произошел пожар, в огне пострадала надстройка корабля. По результатам анализа повреждений было принято решение, что "Проворный" подлежит достройке без снижения эксплуатационных характеристик.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385. Головной корвет проекта - "Гремящий" - несет службу на Тихоокеанском флоте ВМФ России. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей.

Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

"Северная верфь" – одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК).

Северная верфь ОСК ВМФ РФ Петербург
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