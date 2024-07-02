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Корабль Тихоокеанского флота вышел в море для выполнения задач в АТР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщила пресс-служба флота во вторник.

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"Во время выхода из пункта базирования личный состав корабля отработал экстренное приготовление к бою и походу", - говорится в сообщении.

На первом этапе корвет примет на борт вертолет Ка-27 одной из модификаций, после чего приступит к выполнения плановых мероприятий.

В ходе деятельности корабля в АТР запланировано проведение ряда корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений.

Владивосток Тихоокеанский флот
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