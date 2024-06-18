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Путин обсудил с ОСК вопрос о строительстве еще одной верфи на Дальнем Востоке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждал с руководством "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) площадки для размещения новой верфи, новое предприятие будет создано на Дальнем Востоке.

"Мы с руководством "Объединенной судостроительной корпорации" обсуждали, что и где строить - все-таки у них есть необходимость в создании новых предприятий", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Дальнего Востока в Якутске.

"Пришли к выводу, что следующее предприятие – так же, как и под Владивостоком создано, все будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке", - сказал президент.

Несколько площадок в европейской части России и на Дальнем Востоке рассматриваются ОСК и банком ВТБ, в управлении у которого находится компания, для размещения новой среднетоннажной верфи, сообщал в июне Виктор Евтухов, занимавший на тот момент пост замминистра промышленности и торговли.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что на Дальнем Востоке рассматриваются площадки в Приморском крае. "Есть разные перспективные площадки – в районе Находки, в Славянке, в Зарубино", - сообщал он, отметив, что речь идет о создании верфи, сопоставимой с верфью СКК "Звезда".

Владимир Путин ОСК Дальний Восток
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