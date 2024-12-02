ВТБ до конца I квартала оценит судостроительный комплекс "Звезда"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ еще не оценил стоимость судостроительного комплекса "Звезда".

"Мы только на днях подписали трехстороннее соглашение: между ОСК, ВТБ и "Роснефтью" относительно проведения оценки. Мы пока не заходили на предприятие. По большому счету, знаем только из печати, да из разговоров, о том, что там происходит. Не знаем ни финансового положения, ни какие будут затраты", - сообщил Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

"Наверное, до конца первого квартала будем проводить анализ, оценку, а после чего уже будем вести разговоры о том, как платить, сколько", - добавил он.

"Нам, я думаю, сложно будет заплатить сразу все, может, от нас и не будут ждать сразу всю сумму. Когда мы поймем масштаб или стоимость, тогда будем думать, каким образом расплачиваться", - отметил глава ВТБ.

Как сообщалось, "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса "Звезда" в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК). Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

Обсуждаемая сделка не препятствует планам по строительству собственной верфи на Дальнем Востоке. Ожидается, что новая верфь "Объединенной судостроительной корпорации" будет построена в бухте Промежуточной во Владивостоке. Она рассчитана на строительство судов для торгового флота России и будет иметь производительность около 12 единиц в год. По данным ОСК, производственные мощности новой площадки позволят строить: балкеры, танкеры дедвейтом до 80 тысяч тонн, длиной до 270 м, шириной до 38 м; контейнеровозы - до 6 тысяч TEU, длиной до 300 м, шириной до 46 м; газовозы - до 170 тысяч кубометров, длиной до 305 м, шириной до 50 м.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.