Двое жителей Брянской области погибли, подорвавшись на мине в запретной зоне

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели двух человек в результате подрыва на мине в Климовском районе.

"На территории Климовского района местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. В результате подрыва на мине двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

Пострадавший доставлен в больницу.