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Два украинских дрона уничтожены над Брянской областью

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на субботу.

"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в субботу в своем телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область
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