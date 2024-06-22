Два украинских дрона уничтожены над Брянской областью

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на субботу.

"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в субботу в своем телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.