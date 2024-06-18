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Бизнесмен Тайчер задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Алексей Тайчер задержан в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Тайчер задержан по прилете в РФ во вторник в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кроме Тайчера задержаны ещё два человека. " С фигурантами проводятся следственные действия", - сказал он.

Алексей Тайчер порядка 20 лет работает в железнодорожной отрасли. В 2005 г. он работал советником первого вице-президента ОАО "РЖД". В 2012 г. в партнерстве с АФК "Система" приобрел ж/д оператора "СГ-транс". В 2015 г. возглавил "Федеральную грузовую компанию". В 2019 г. стал владельцем лизинговой компании ПАО "Трансфин-М", а также создал ж/д компанию "Атлант". В августе 2023 г. Тайчер вышел из капитала "СГ-транса", а в феврале 2024 г. - продал 100% "Трансфин-М".

"Интерфакс" пока не располагает официальной реакцией правоохранительных органов по поводу данной информации.

Алексей Тайчер ОАО "РЖД"
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