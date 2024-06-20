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Следствие ходатайствует об аресте бизнесмена Алексея Тайчера

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте бизнесмена Алексея Тайчера, задержанного в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании "Трансфин-М", сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Согласно базе суда, Тайчеру вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О задержании бизнесмена и еще двух человек по уголовному делу о мошенничестве сообщалось во вторник, 18 июня.

Алексей Тайчер порядка 20 лет работает в железнодорожной отрасли. В 2005 г. он занимал пост советника первого вице-президента ОАО "РЖД". В 2012 г. в партнерстве с АФК "Система" приобрел ж/д оператора "СГ-транс". В 2015 г. возглавил "Федеральную грузовую компанию". В 2019 г. стал владельцем лизинговой компании ПАО "Трансфин-М" , а также создал ж/д компанию "Атлант". В августе 2023 г. Тайчер вышел из капитала "СГ-транса", а в феврале 2024 г. - продал 100% "Трансфин-М".

Тверской суд Москва Трансфин-М Алексей Тайчер
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