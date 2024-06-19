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"Ростех" покажет ракеты для "Панциря" на выставке в Кронштадте

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" сообщила, что представит ракеты для комплексов ПВО и системы для борьбы с беспилотниками на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

"Одна из новинок - мини-ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разработки холдинга "Высокоточные комплексы". Изделие предназначено для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями", - сообщили в пресс-службе "Ростеха".

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Там сообщили, что также будет представлен комплекс для борьбы с беспилотниками.

"На выставке в Кронштадте мы продемонстрируем наши актуальные разработки для военно-морского флота: самолеты морской авиации, корабельное радиоэлектронное оборудование, системы ПВО, боеприпасы и многое другое. В том числе покажем экспортную версию морского "Панциря", который в ходе СВО доказал способность успешно противодействовать современным западным ракетам, таким как Storm Shadow", - сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте (Санкт-Петербург).

Кронштадт Санкт-Петербург Ростех
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