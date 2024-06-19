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Довыборы депутатов Госдумы по трем одномандатным округам пройдут с 6 по 8 сентября

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные выборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам пройдут в течение трех дней подряд - с 6 по 8 сентября текущего года; такое постановление было принято на заседании ЦИК РФ в среду.

"ЦИК постановляет: провести голосование на дополнительных выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 8 сентября 2024 года, а также на совмещенных с ними выборах и (или) референдумах в пределах соответствующих субъектов Российской Федерации в течение нескольких дней подряд - 6, 7 и 8 сентября 2024 года", - говорится в постановлении ЦИК РФ, принятом на заседании комиссии.

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Ранее сообщалось, что среди одномандатных округов, где запланированы выборы: республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ №35; Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ №78; Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ №152.

Глава ЦИК ранее сообщила, что в единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний. Запланированы выборы различного уровня, в том числе выборы губернаторов 21 региона и депутатов Мосгордумы.

Госдума
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