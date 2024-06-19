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ЦИК утвердил список партий, которым не требуется сбор подписей на довыборах депутатов ГД

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в среду утвердил список из 13 политических партий, которым не требуется проводить сбор подписей избирателей на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам.

"В ходе прошлых дополнительных выборов депутатов Госдумы 10 сентября прошлого года у нас было 14 политических партий, которые были освобождены от сбора подписей избирателей. В ходе прошлого ЕДГ (единого дня голосования - ИФ) и в ходе последующих выборов политическая партия "Российская партия свободы и справедливости" утратила основание быть включенными в этот список, потому что не переизбралась в одном из субъектов РФ в законодательный орган этого региона", - сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко на заседании комиссии.

Член ЦИК отметил, что в связи с этим предлагается утвердить список в количестве 13 партий. Среди таких партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Партия пенсионеров", "Коммунисты России", "Родина", "Яблоко", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", "Гражданская платформа", "Партия прямой демократии".

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам пройдут в течение трех дней подряд - с 6 по 8 сентября текущего года; такое постановление было принято на заседании ЦИК.

Ранее сообщалось, что среди одномандатных округов, где запланированы выборы: Республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ №35; Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ №78; Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ №152.

ЦИК РФ Госдума
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