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Предпочтение машинам с бензиновым двигателем отдают 49% автомобилистов в РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Около половины россиян (49%), у которых в семье есть как минимум один автомобиль, в случае покупки авто выбрали бы машину с бензиновым двигателем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте социологического центра.

Отвечая на допускающий не более двух вариантов ответа вопрос социологов о том, автомобиль с каким двигателем был бы предпочтителен при покупке, почти каждый шестой (17%) назвал машину с гибридным двигателем, в пользу электромобиля и авто с дизельным двигателем высказалась по 12% респондентов.

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Согласно опросу, автомобиль с двигателем на пропан-бутановой смеси купили бы 5% россиян, с двигателем на метане - 3% сограждан, 6% респондентов отметили, что тип двигателя для них не имеет значения.

Среди преимуществ электромобиля перед авто с другими двигателями респонденты назвали меньшее загрязнение окружающей среды и более дешевое обслуживание. В свою очередь, среди недостатков электромобиля были названы малый запас хода и сложный ремонт.

По данным ВЦИОМ, 45% россиян имеют один автомобиль, еще 15% сограждан имеют более одного автомобиля.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 7 июня 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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