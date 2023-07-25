Каждый второй желающий купить автомобиль в России имеет запрос на господдержку

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В России каждый второй желающий приобрести новый автомобиль имеет запрос на господдержку на фоне уменьшения доступности такой покупки из-за роста цен, показал опрос репрезентативной выборки из 1,5 тысяч россиян в возрасте от 18 65 лет, проведенный ВТБ и "Открытие Авто" в июне 2023 года во всех макрорегионах.

Как следует из совместного сообщения кредитных организаций, опыт покупки автомобиля в кредит с господдержкой был у 20% респондентов. Возобновления работы госпрограмм льготного автокредитования ждут 38% опрошенных.

"Воспользоваться льготным автокредитом в случае продления программы готовы 47% опрошенных, тогда как двумя годами ранее сделать это планировали только 12% будущих автовладельцев", - отмечается в пресс-релизе.

Только 13% респондентов заявили, что готовы купить с господдержкой электрокар, а 54% предпочли бы приобрести машину с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Отвечая на открытый вопрос о желательных изменениях в работе госпрограмм, 54% опрошенных заявили о желании видеть больше доступных к льготной покупке автобрендов, 39% - о целесообразности расширения льготных категорий покупателей, 33% - о необходимости субсидирования ставки по автокредиту по аналогии с господдержкой ипотеки.

"Льготное кредитование стало определяющим фактором, вернувшим авторынок на траекторию роста и в первую волну пандемии, и после ухода западных брендов. Сегодня программа распространяется только на отдельные категории клиентов, что отражается на ее результате в общем объеме продаж. Многие автовладельцы ждут возвращения льготных кредитов, так как на фоне роста цен приобретение машин становится менее доступным - в первую очередь, для социальных категорий населения", - прокомментировал начальник управления автокредитования ВТБ Алексей Бочарников, процитированный в пресс-релизе.

Как отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая, программа льготного автокредитования продолжает оставаться одним из основных драйверов как рынка автокредитования, так и сегмента автобизнеса в целом.

"Господдержка в условиях растущих цен позволяет сделать автомобиль для россиян доступнее и стимулирует покупательский спрос. Рынок ждет ее продления. А с учетом того, что "китайцы" сейчас активно заходят на рынок, считаем, что в рамках господдержки нужны большие привилегии для отечественных производителей и расширение списка доступных к покупке национальных марок авто", - цитирует Дембицкую пресс-служба.

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на полях форума "Иннопром-2023" в середине июля сообщал, что финансирование программ льготного автокредитования в РФ будет пересмотрено ближе к осени, после анализа дополнительных доходов от индексации утильсбора на автомобили. Индексация утверждена с 1 августа.

"С учетом того, что прошла индексация утильсбора, будет пересматриваться прогноз доходов дополнительных, которые возникают в связи с реализацией утильсбора. И, соответственно, будет пересчитываться, досчитываться программа поддержки автопрома. Но это произойдет где-то ближе к осени - тогда и надо будет отвечать на этот вопрос", - говорил Осьмаков журналистам, отвечая на вопрос о предполагаемом объеме финансирования льготных автокредитов на 2024 год.

На 2023 год на соответствующие программы из бюджета было выделено 5 млрд рублей. В марте Минпромторг объявил о перераспределении средств внутри действующего лимита, продлив таким образом действие программ без выделения дополнительных средств.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в июле говорил "Интерфаксу", что программы льготного автокредитования будут продлены в 2023 году и сохранятся в 2024 году.