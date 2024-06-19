Суд в Москве отправил под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении

Еще один, гражданин Таджикистана, заключен в СИЗО

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест троих фигурантов уголовного дела о массовом отравлении фасолью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 августа 2024 года избрана в отношении генерального директора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елены Машковой, а также руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина, сообщили в пресс-службе. Таким образом суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об их аресте.

Еще один фигурант - повар "Савон-К" гражданин Таджикистана Карим Норматов заключен под стражу до 15 августа.

Всем четверым фигурантам предъявлено обвинение по статье о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в Следственном комитете России и Роспотребнадзоре, в Москве, Нижегородской области и Татарстане были зафиксированы более 100 случаев пищевого отравления. Несколько десятков человек оказались в больницах с признаками ботулизма в тяжелом состоянии, в том числе в реанимации.

По версии СКР, все обратившиеся за медицинской помощью питания заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого был "Локалкитчен".

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".

Производство фасоли на предприятии "Савон-К", откуда она поставлялась на склад "Локалкичен", происходило с нарушениями требованиям безопасности и минимальными финансовыми затратами, установило следствие.

Фигуранты, в свою очередь, как сообщили в суде, "в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда "Лобио", которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина "Самокат" неограниченному кругу лиц".

В результате "более 120 человек, употребившие вышеуказанное блюдо "Лобио" в пищу, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья с диагнозом "Ботулизм", привели в суде версию следствия.