В российских больницах продолжают лечение 218 больных ботулизмом

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в России остаются свыше двухсот человек с признаками ботулизма; 38 пациентов на искусственной вентиляции легких, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Среди них один ребенок.

Отмечается, что 38 пациентов на искусственной вентиляции легких. 151 пациент с ботулизмом выписаны из больниц, сообщил он.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Заболевшие выявлены также в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.

20 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что число госпитализированных с ботулизмом в России увеличилось до 301 человека, 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио.

Поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.