Правительство РФ обсудит очередные субсидии закрытым аэропортам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует обсудить выделение очередных субсидий на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны.

Согласно сообщению пресс-службы кабмина, средства будут выделены в этом году из резервного фонда правительства, их распорядителем будет Росавиация. Поддержку направят на "частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов".

Сообщалось, что в 2023 году на эти цели из резервного фонда было выделено более 8 млрд рублей, в 2022 году - около 7 млрд рублей. Речь шла о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, закрытых из соображений безопасности 24 февраля 2022 года.

В мае этого года возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, в период ограничений на его поддержку было выделено почти 135 млн рублей.