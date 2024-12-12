Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

На поддержку закрытых аэропортов юга за апрель-ноябрь выделено еще 10,5 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере более 10,5 млрд рублей за период с апреля по ноябрь 2024 года. Такое распоряжение уже подписано, сообщает сайт правительства.

Средства, как и ранее, выделяются из резервного фонда правительства.

Средства пойдут на частичное возмещение расходов аэропортов по обычным видам деятельности в период действия режима ограничения полетов.

В июне 2024 года на эти цели было выделено более 3,9 млрд рублей, в 2023 году - более 8 млрд рублей, в 2022 году - около 7 млрд рублей. Речь шла о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, закрытых из соображений безопасности 24 февраля 2022 года.

В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, в период ограничений на его поддержку было выделено почти 135 млн рублей.

Белгород Брянск Геленджик Воронеж Росавиация Элиста Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты Чечни и Северной Осетии работают штатно после ночных атак БПЛА

Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке

Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке

Дрон ВСУ сбит над казарменными зданиями МВД в Грозном, ранены четыре человека

Число обучающихся на IT-специальностях в колледжах РФ выросло на 42% за три года

Число обучающихся на IT-специальностях в колледжах РФ выросло на 42% за три года

В МИД РФ назвали грабежом выделение Украине $20 млрд за счет российских активов

В МИД РФ назвали грабежом выделение Украине $20 млрд за счет российских активов

Что произошло за день: среда, 11 декабря

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами по военному аэродрому в Таганроге

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

Суд прекратил уголовное дело против топ-менеджера "Балтики" Рогачевского

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });