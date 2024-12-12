На поддержку закрытых аэропортов юга за апрель-ноябрь выделено еще 10,5 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере более 10,5 млрд рублей за период с апреля по ноябрь 2024 года. Такое распоряжение уже подписано, сообщает сайт правительства.

Средства, как и ранее, выделяются из резервного фонда правительства.

Средства пойдут на частичное возмещение расходов аэропортов по обычным видам деятельности в период действия режима ограничения полетов.

В июне 2024 года на эти цели было выделено более 3,9 млрд рублей, в 2023 году - более 8 млрд рублей, в 2022 году - около 7 млрд рублей. Речь шла о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, закрытых из соображений безопасности 24 февраля 2022 года.

В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, в период ограничений на его поддержку было выделено почти 135 млн рублей.