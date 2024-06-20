Замглавы Минтруда заявила о необходимости стимулирования рождения первых детей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В России на фоне уменьшения количества женщин репродуктивного возраста нужна в числе прочего разработка мер по стимулированию рождения первых детей, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина.

"Нам придется что-то делать и для стимулирования рождения первых детей, потому что, по данным переписи, число женщин репродуктивного возраста старше 24 лет, не студентов, у которых пока еще нет детей, остается достаточно высоким", - сказала она на Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" во Владивостоке в четверг.

"И это не женщины, которые никогда бы не хотели их иметь. Это женщины, у которых в силу разных жизненных обстоятельств пока детей нет. Как ни странно, немалое количество женщин, знаете, где работает? На госслужбе", - уточнила замминистра.

Так, по словам Баталиной, после того, как материнский капитал был перенесен на рождение первого ребенка, остановилось снижение суммарного коэффициента рождаемости первых детей.

По словам Баталиной, тенденция сокращения числа женщин репродуктивного возраста продолжится и после 2030 года. Поэтому, сказала она, для повышения рождаемости нужен подход "плюс один ребенок в каждой семье", в том числе в семьях, где воспитывают одного или нескольких детей, а также в тех, где нет ребенка.

Замминистра также сообщила, что за последние пять лет в шести регионах Дальнего Востока отмечается ежегодный рост числа многодетных семей.

Так, в Магаданской области оно выросло на 30,5%, на Камчатке - на 27%, в Сахалинской области - на 22,2%. Это наибольший рост из этих шести регионов.

"Но регионов у нас в округе 11. Значит, в пяти регионах за те же пять лет у нас число многодетных семей не очень выросло. Тоже повод подумать, почему еще нет", - добавила Баталина.