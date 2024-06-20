Замглавы Минтруда заявила, что вопрос по уходу за детьми до 1,5 лет пока не решен

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Несмотря на рост доступности детских садов в России, остается нерешенной проблема по присмотру за детьми в возрасте до полутора лет, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина.

"У нас, честно говоря, вообще не решен вопрос потребности в уходе (за детьми - ИФ) до полутора лет. Все равно у нас все ясельные группы начинают с полутора лет, хотя в законе об образовании у нас дошкольное обучение с двух месяцев. Ну куда и кто с двух месяцев возьмет ребенка в государственный детский сад, этот вопрос остается открытым", - сказала она на Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" во Владивостоке в четверг.

Также, по ее словам, не развиваются семейные воспитательные группы, которые могли бы стать инструментом для присмотра и ухода за детьми до полутора лет. Баталина призвала разработать пути решения проблемы.

"Нам, мне кажется, нужно к этой теме вернуться, посмотреть, подумать. Потому что у нас всегда будут женщины, которые в одиночку воспитывают ребенка, женщины, у которых родители живут в другом регионе, по-разному складываются обстоятельства, и у них такая потребность есть. Нам нужно подумать и поискать инструменты", - отметила она.

Также Баталина обратила внимание на работу детских садов по вечерам.

"Я понимаю, что это дополнительные воспитатели, я понимаю, что это дополнительная расходы. Но нам придется синхронизировать график работы детского сада и график работы родителей, с учетом затраченного на дорогу до детского сада времени. Потому что сегодня это барьер", - сказала замминистра.