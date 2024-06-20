Силы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над шестью регионами России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на четверг шесть беспилотников ВСУ в Адыгее, по три украинских дрона в Брянской области и Краснодарском крае и по одному в Ростовской, Белгородской и Орловской областях, сообщили в министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.