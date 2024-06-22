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В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на Грайворонский городской округ и Борисовский район.

"Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель - мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков добавил, что в результате атаки поврежден частный дом, один автомобиль полностью сгорел.

В селе Глотово Грайворонского городского округа в результате обстрела повреждены шесть частных домовладений и один легковой автомобиль, сообщил губернатор.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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