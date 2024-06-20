Вода затопила почти 1,2 тыс. участков и более 130 домов в ХМАО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Почти 1,2 тыс. приусадебных участков и более 130 домов затоплены в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"На территории автономного округа затоплено 1 тыс. 171 приусадебный участок, 125 дачных домов и девять жилых домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 18 июня было подтоплено 1 тыс. 72 приусадебных участка, 115 дачных и 12 жилых домов. Таким образом, в ХМАО выросло число затопленных дачных участков и домов и сократилось число подтопленных жилых домов.

Ведомство также сообщает, что, по данным на утро четверга, уровень воды в реке Обь вырос на 1 см - до 962 см, уровень воды в реке Ляпин у села Саранпауль снизился на 41 см - до 1126 см.

Ранее сообщалось, что половодье в Ханты-Мансийском автономном округе продлится до конца июня.