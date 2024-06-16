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Более 700 приусадебных участков затоплены в ХМАО

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Шесть домов и 724 приусадебных участка в садовых товариществах оказались затопленными в Ханты-Мансийском автономном округе из-за паводка, сообщило в воскресенье региональное управление МЧС.

Объекты затоплены в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол Нижневартовского района.

В частности, на реке Обь в садовых товариществах Нижневартовска подтоплено 413 приусадебных участков. Уровень воды в реке вырос на 1 см и составил 958 см. Как сообщалось, 9 июня в Нижневартовске он достиг критической отметки в 940 см. В СНТ города Лангепас вблизи Оби подтоплено 205 участков.

Уровень воды в реке Ляпин в районе Саранпауля к воскресному вечеру составил 1194 см (рост на 15 см), там затоплено 44 участка. МЧС ранее называло критической отметкой "опасное явление" для этого населенного пункта показатель 1150 см.

В Нижневартовске, Сургуте, Мегионе, Лангепасе, в Нефтеюганском, Сургутском, Березовском районах введен режим повышенной готовности в связи с паводком.

ХМАО
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